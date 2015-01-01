الخارجية: الإفراج عن مصريين محتجزين في اليمن

اليوم PM 03:03

جنود موالون للحكومة اليمنية في صورة من أرشيف رويترز.

كتبت أصوات مصرية

قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، إن مصريين محتجزين في اليمن أُفرج عنهم، بعد اتصالات دبلوماسية.

وكان الحوثيون احتجزوا 49 صيادا مصريا في محافظة الحديدة باليمن، ضمن مجموعات للتأكد من أوراق إقامتهم، حسب تصريح سابق لسفير مصر لصنعاء يوسف الشرقاوي (يباشر مهام عمله من السعودية).

وأضافت الوزارة، في بيان لها حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، أن المحتجزين عادوا إلى أماكن إقامتهم في مدينة الحديدة.

ويشهد اليمن حربا أهلية منذ أكثر من 18 شهرا بين الحوثيين وأنصار الرئيس عبد ربه منصور هادي. وتقود السعودية تحالفا عربيا يقاتل الحوثيين منذ مارس 2015.

 

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